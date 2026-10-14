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Zein oinetako dira hobeak? Bota ala zapatila?
Erromesaren oinak azalera posible guztiak deskubritzen ditu: asfaltoa, hormigoia, nekazaritzako pistetako zagorra, hartxintxar deserosoa, lur lurtarrak, buztintsuak edo kareharriak, etab. Desberdintasun horrek zalantza handiak eragiten ditu deskribatutako gainazal guztietara hobekien egokitzen diren oinetakoak aukeratzean.
Oinetako ez oso arinak ez oso astunak behar dira, malguak eta egonkortasun onekoak. Ezaugarri horiek guztiak mendiko korrikalariek erabiltzen dituzten trekkingeko zapatilek eta trail runningeko oinetakoek biltzen dituzte. Biak arinagoak dira mendiko botak baino, eta malgutasun eta moteltze handiagoa ematen dute. Zola sendoagoa da eta motxilaren pisuari eta inpaktuei hobeto eusten die ohiko atletismoko zapatilarenak baino.
Gore-Tex ehun iragazgaitz eta transpiragarriak oina bustitzea saihestuko du eta izerdia kanpora aterako du. Mendiko botek hobeto babesten dituzte orkatilak eta harriek izan ditzaketen inpaktuak, baina astunagoak dira, oina gehiago berotzen dute eta oso deserosoak dira asfalto gainean. Esperientziak trekkingeko edo trail runningeko zapatilekin probatzea gomendatzen du.