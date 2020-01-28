Camí Primitiu Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
Sant Marcelo, A peu del camí, 7km despues de Grau
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Caseta Mandala
Disponible sense connexió
40
Sant Marcelo, A peu del camí, 7km despues de Grau
Sant Marcelo, Astúries
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alicia
Observacions: Cerrado els dimarts
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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