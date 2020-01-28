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Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera

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Mandala etxetxoa

Konexiorik gabe erabilgarri
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Casitamandala

San Marcelo, bidearen oinean, graduaren atzetik 7 km
San Marcelo, Asturias

+34 985 59 34 19 edo +34 644 78 11 14 (watsapp)

casitamandala@gmailala

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aliciak

Oharrak: Astearteetan itxita

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Villapañadatik Salasera Etapa 2

Etapa: Villapañadatik Salasera

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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