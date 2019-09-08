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Camí del Nord Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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Alberg Pelegrins Lia

Disponible sense connexió
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Les Campes , 68
Oriñón

942 878692

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manoli Alustiza

Observacions: Si hi ha marea baixa es pot travessar a través de la Platja d'Islares perquè escurça el Camí a Oriñón.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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