Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
Cámpalas , 68
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Albergue Peregrinos Lia
Dispoñible sen conexión
20
Cámpalas , 68
Oriñón
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Manoli Alustiza
Observacións: Se hai marea baixa pódese atravesar a través da Praia de Islares porque acurta o Camiño a Oriñón.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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