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Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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Albergue Peregrinos Lia

Dispoñible sen conexión
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Cámpalas , 68
Oriñón

942 878692

latertulia2015gmail.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Manoli Alustiza

Observacións: Se hai marea baixa pódese atravesar a través da Praia de Islares porque acurta o Camiño a Oriñón.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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