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Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

Albergue Peregrinos Lia

Disponible sin conexión
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Las Campas , 68
Oriñón

942 878692

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Manoli Alustiza

Observaciones: Si hay marea baja se puede atravesar a través de la Playa de Islares porque acorta el Camino a Oriñón.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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