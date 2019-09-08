Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
Las Campas , 68
Albergue Peregrinos Lia
Disponible sin conexión
1621
Las Campas , 68
Oriñón
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Manoli Alustiza
Observaciones: Si hay marea baja se puede atravesar a través de la Playa de Islares porque acorta el Camino a Oriñón.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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