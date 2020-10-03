Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
Plaza del Sindicat, 1
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Alberg Palacio de Sansol
Disponible sense connexió
211
Plaza del Sindicat, 1
Sansol
Propietat de l'alberg: PALACIO DE SANSOL S.L ( Privat)
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cristina Leuza Álvarez
Observacions: Abierto a pelegrins d'abril a octubre.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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