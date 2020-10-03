Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora
Sindikatuaren plaza, 1
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Sansol jauregiko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
210
Sindikatuaren plaza, 1
SANSOL
Aterpetxearen jabegoa: PALACIO DE SANSOL S.L (Pribatua)
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Cristina Leuza Álvarez
Oharrak: Erromesei irekia apiriletik urrira.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 6
Lizarratik Torres del Ríora
km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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