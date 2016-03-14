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Alberg Gándara
Plaza de Gándara, 5 ( cantonada Jesus Otero 22)
Santillana del Mar
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Situat a l'altre costat del carrer de l'oficina de Turisme de SantillanaHi ha habitacions compartides. i també habitacions triples, quàdruples i quíntuples ( consultar preus )
Camí del Nord
Etapa de Queveda a Cometes
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