Albergue Gándara

Plaza de Gándara, 5 ( esquina Jesus Otero 22)

Santillana del Mar 942 81 83 87 [email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Situado al otro lado de la calle de la oficina de Turismo de Santillana Hay habitaciones compartidas. y también habitaciones triples, cuádruples y quíntuples ( consultar precios )