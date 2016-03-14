Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas
Plaza de Gándara, 5 ( esquina Jesus Otero 22)
Albergue Gándara
Disponible sin conexión
2830
Plaza de Gándara, 5 ( esquina Jesus Otero 22)
Santillana del Mar
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Situado al otro lado de la calle de la oficina de Turismo de Santillana Hay habitaciones compartidas. y también habitaciones triples, cuádruples y quíntuples ( consultar precios )
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Comillas
km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
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