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Albergue Gándara
Praza de Gándara, 5 ( esquina Jesus Otero 22)
Santillana del Mar
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Situado alén da rúa da oficina de Turismo de SantillanaHai habitacións compartidas. e tamén habitacións triplas, cuádruplas e quíntupla ( consultar prezos )
Camiño do Norte
Etapa de Queveda a Comiñas
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