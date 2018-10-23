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Camí del Nord Etapa de Luarca a la Caritat

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Alberg de pelegrins de Piñera

Disponible sense connexió
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Al costat de la N-634 i l'església de Piñera
Piñera

0034 611 040517

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Navia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana i Ezequiel

Observacions: El poble més pròxim amb serveis és Navia, 5 km més endavant. L'alberg eren les antigues escoles del poble que daten de 1880. Sopar Comunitari: 10 Euros (opció vegetariana, sense gluten etc.) Desdejuni: 2 Euros

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Luarca a la Caritat Etapa 25

Etapa de Luarca a la Caritat

km 29,3
Temps 07H 30’
Dificultat mitjana
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