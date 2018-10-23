Camí del Nord Etapa de Luarca a la Caritat
Al costat de la N-634 i l'església de Piñera
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Alberg de pelegrins de Piñera
Disponible sense connexió
1100
Al costat de la N-634 i l'església de Piñera
Piñera
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Navia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana i Ezequiel
Observacions: El poble més pròxim amb serveis és Navia, 5 km més endavant. L'alberg eren les antigues escoles del poble que daten de 1880. Sopar Comunitari: 10 Euros (opció vegetariana, sense gluten etc.) Desdejuni: 2 Euros
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca a la Caritat
km 29,3
Temps 07H 30’
Dificultat mitjana
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