Iparraldeko Bidea Luarcatik Karitaterako etapa
Nerrepidearen eta Piñera elizaren ondoan
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Piñerako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1100
Nerrepidearen eta Piñera elizaren ondoan
Pinaziak
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Naviako Kontzejua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana eta Ezequiel
Oharrak: Zerbitzuak eskaintzen dituen herri hurbilena Navia da, 5 km aurrerago. Aterpetxea herriko eskola zaharrak ziren, 1880koak. Afari komunitarioa: 10 euro (aukera begetarianoa, glutenik gabea, etab.) Gosaria: 2 euro
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 25
Luarcatik Karitaterako etapa
km 29,3
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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