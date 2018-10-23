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Iparraldeko Bidea Luarcatik Karitaterako etapa

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Piñerako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Nerrepidearen eta Piñera elizaren ondoan
Pinaziak

0034 611 040517

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Naviako Kontzejua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana eta Ezequiel

Oharrak: Zerbitzuak eskaintzen dituen herri hurbilena Navia da, 5 km aurrerago. Aterpetxea herriko eskola zaharrak ziren, 1880koak. Afari komunitarioa: 10 euro (aukera begetarianoa, glutenik gabea, etab.) Gosaria: 2 euro

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Luarcatik Karitaterako etapa Etapa 25

Luarcatik Karitaterako etapa

km 29,3
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Piñerako erromesen aterpetxea

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