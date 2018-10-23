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Camiño do Norte Etapa de Luarca á Caridade

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Albergue de peregrinos de Piñera

Dispoñible sen conexión
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Xunto á N-634 e a igrexa de Piñera
Piñera

0034 611 040517

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Navia

Persoa encargada de atender o albergue: Ana e Ezequiel

Observacións: O pobo máis próximo con servizos é Navia, 5 km máis adiante. O albergue eran as antigas escolas do pobo que datan de 1880. Cea Comunitaria: 10 Euros (opción vegetariana, sen gluten etc.) Almorzo: 2 Euros

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Luarca á Caridade Etapa 25

Etapa de Luarca á Caridade

km 29,3
Tempo 07H 30’
Dificultade media
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