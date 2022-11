Albergue de peregrinos de Piñera

Xunto á N-634 e a igrexa de Piñera

Piñera 0034 611 040517

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Navia

Persoa encargada de atender o albergue: Ana e Ezequiel

Observacións: O pobo máis próximo con servizos é Navia, 5 km máis adiante. O albergue eran as antigas escolas do pobo que datan de 1880. Cea Comunitaria: 10 Euros (opción vegetariana, sen gluten etc.) Almorzo: 2 Euros