Camiño do Norte Etapa de Luarca á Caridade
Xunto á N-634 e a igrexa de Piñera
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Albergue de peregrinos de Piñera
Dispoñible sen conexión
1100
Xunto á N-634 e a igrexa de Piñera
Piñera
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Navia
Persoa encargada de atender o albergue: Ana e Ezequiel
Observacións: O pobo máis próximo con servizos é Navia, 5 km máis adiante. O albergue eran as antigas escolas do pobo que datan de 1880. Cea Comunitaria: 10 Euros (opción vegetariana, sen gluten etc.) Almorzo: 2 Euros
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca á Caridade
km 29,3
Tempo 07H 30’
Dificultade media
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