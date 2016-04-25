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Camí de San Salvador Etapa de Lleó a la Robla

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Alberg de Pelegrins de la Robla

Disponible sense connexió
48
0
Albergue de peregrinos de la robla

Carrer Major, 67
La Robla (León)

659 093 647

Propietat de l'alberg: Municipal. Ajuntament de la Robla

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de la Robla

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Toño, Sixto i Carlos

Observacions: Tancat

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8
Etapa de Lleó a la Robla Etapa 1

Etapa de Lleó a la Robla

km 27,0
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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