Camí de San Salvador Etapa de Lleó a la Robla
Carrer Major, 67
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Alberg de Pelegrins de la Robla
Disponible sense connexió
480
Carrer Major, 67
La Robla (León)
Propietat de l'alberg: Municipal. Ajuntament de la Robla
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de la Robla
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Toño, Sixto i Carlos
Observacions: Tancat
Camí de San Salvador
Etapes 5
km 121,8
Etapa 1
Etapa de Lleó a la Robla
km 27,0
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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