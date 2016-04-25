San Salvador Bidea Leondik La Roblarako etapa
Kale Nagusia, 67
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La Roblako Erromesen Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
460
Kale Nagusia, 67
La Robla (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. La Roblako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Roblako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Toño, Sixto eta Carlos
Oharrak: Itxita
San Salvador bidea
Etapak 5
km 120,3
Etapa 1
Leondik La Roblarako etapa
km 27,0
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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