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Camiño de San Salvador Etapa de León a La Robla

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Albergue de Peregrinos de La Robla

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de la robla

Rúa Maior, 67
La Robla (León)

659 093 647

Propiedade do albergue: Municipal. Concello de La Robla

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de La Robla

Persoa encargada de atender o albergue: Toño, Sixto e Carlos

Observacións: PECHADO

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de León a La Robla Etapa 1

Etapa de León a La Robla

km 27,0
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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