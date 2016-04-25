Camiño de San Salvador Etapa de León a La Robla
Rúa Maior, 67
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Albergue de Peregrinos de La Robla
Dispoñible sen conexión
450
Rúa Maior, 67
La Robla (León)
Propiedade do albergue: Municipal. Concello de La Robla
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de La Robla
Persoa encargada de atender o albergue: Toño, Sixto e Carlos
Observacións: PECHADO
Camiño de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 1
Etapa de León a La Robla
km 27,0
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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