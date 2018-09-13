Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo
A Trapa 4, Travada
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Alberg Casa Xica
Disponible sense connexió
60
A Trapa 4, Travada
A Trapa. Travada (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel Garrido
Observacions: Casa oberta i/o alberg a barata. Sopars i desdejunis a petició.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa de la Caritat a Ribadeo
km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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