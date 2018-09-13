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Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo

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Albergue Casa Xica

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa xica

A Trapa 4, Trabada
A Trapa. Trabada (Lugo)

628 45 74 27

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel Garrido

Observacións: Casa aberta e/ou albergue a trueque. Ceas e almorzos a petición.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa da Caridade a Ribadeo Etapa 26

Etapa da Caridade a Ribadeo

km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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