Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa
Trapa 4, Trabada
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Xica Etxeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
60
Trapa 4, Trabada
Trapa. Trabatua (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Manuel Garrido
Oharrak: Truke etxea eta / edo trukerako aterpetxea. Afariak eta gosariak eskatuta.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 26
Karitatetik Ribadeora etapa
km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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