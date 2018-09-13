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Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa

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Xica Etxeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
6
0
Albergue casa xica

Trapa 4, Trabada
Trapa. Trabatua (Lugo)

628457427

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Manuel Garrido

Oharrak: Truke etxea eta / edo trukerako aterpetxea. Afariak eta gosariak eskatuta.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Karitatetik Ribadeora etapa Etapa 26

Karitatetik Ribadeora etapa

km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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