Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
Rúa do Goig, 18. 15820
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Albergui Muntanya do Goig
Disponible sense connexió
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Rúa do Goig, 18. 15820
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privada - Grup Carrís
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Grup Carrís - Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aurora Costas
Observacions: Horario de recepció: 07:00h a 23:00hA l'estiu recepció 24 hores
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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