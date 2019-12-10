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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Albergui Muntanya do Goig

Disponible sense connexió
3
0
1 Recinto

Rúa do Goig, 18. 15820
Santiago de Compostel·la

881 255 386

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada - Grup Carrís

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Grup Carrís - Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aurora Costas

Observacions: Horario de recepció: 07:00h a 23:00hA l'estiu recepció 24 hores

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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