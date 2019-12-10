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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Monte do Gozo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
3
0
1 Recinto

Rúa do Gozo, 18. 15820
Santiago

881 255 386

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua - Carrís taldea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Grupo Carrís - Xunta de Galicia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aurora Kostak

Oharrak: Harrera-ordutegia: 07:00etatik 23:00etara Udan, harrera 24 orduz

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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