Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Rúa do Gozo, 18. 15820
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Monte do Gozo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Rúa do Gozo, 18. 15820
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua - Carrís taldea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Grupo Carrís - Xunta de Galicia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aurora Kostak
Oharrak: Harrera-ordutegia: 07:00etatik 23:00etara Udan, harrera 24 orduz
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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