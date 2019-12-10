Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Rúa do Gozo, 18
Albergue Monte do Gozo
Disponible sin conexión
161
Rúa do Gozo, 18
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privada - Grupo Carrís
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Grupo Carrís - Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Eduardo Barbagelata (Director del Albergue)
Observaciones: Horario de recepción bajo consulta / De mayo a octubre recepción 24 horas
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos