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Ultreia, Iruñeko Erdi Aroko bidea
Egilea: Turismo Bulegoa - Komunikazioa Pamplona | 2019/10/08
Iruńak, Iberiar Penintsulan Done Jakue Bidea zeharkatzen duen lehen hiriak, interpretazio-zentro bat inauguratu du berriki. Bertan, erromesaldiaren Erdi Aroko jatorria eta Nafarroako eskualdean duen eragina sakontzen dira. Bere izena Ultreia da, erromesen arteko agurraren erreferentzia gisa, eta Jacob@ccess Europako proiektuaren zati da. Proiektu horren helburua da Santiagoko Bideari azpiegitura irisgarriak ematea pertsona guztientzat.
Ultreia zentroak, Iruñeko Donejakue bideko ibilbide osoan, hainbat eremu eta espazio ditu. Panel interaktiboen eta ikus-entzunezko edukien bidez, bisitariak Erdi Aroan erromesak nola janzten edo jaten zituzten ikus dezake, edo Konpostelarako bidean zer arazo egiten zituzten jakin. Horretarako, etapa historiko horren azterketa sakona egin da, gizarte-antolaketa, lanbideak, gastronomia, medikuntza eta musika barne.
Izan ere, ikastetxeak Arnaut Guillén de Ursúa juglarea aurkezten digu, zitala maisuki jotzen duena, nahiz eta itsutasuna izan, Karlos Iii.a Noble erregearen gorteko musikari izatea lortu zuen. Arnautek kontatzen du bere historia Erdi Aroko Iruñean, proiekzio aniztunean oinarritutako ikus-entzunezko esperientzia berritzaile baten bidez.
Halaber, Nafarroa zeharkatzen duten lau bideei buruzko informazioa ere ematen du zentroak (Bide Frantsesa, Aragoiera, Baztango eta Ebrokoa), monumentu, tenplu eta leku interesgarri guztiekin. Gainera, audioen eta pantaila interaktiboen bidezko bisitak eta irisgarritasun-baliabideak izateak aukera ematen dute desgaitasunen bat duten pertsonek zentroko eduki guztiez gozatzeko.
Asteartetik larunbatera, asteartetik larunbatera, 11:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 18:00etara eta igandeetan 10:00etatik 14:00etara. Sarrera librea da eta taldeentzako bisita gidatuak hitzartu daitezke aldez aurretik eskatuta.
Harremanetarako datuak:
ULTREMIA. SANTIAGO BIDEKO INTERPRETAZIO ZENTROA
Kale Nagusia, 20. Iruñea, Nafarroa
Telefonoa: + 34 948 420 705
Posta elektronikoa: [email protected]