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Ultreia, una porta al Camí medieval a Pamplona
Per Oficina de Turisme - Comunicació Pamplona | 08/10/2019
Pamplona, primera ciutat que travessa el camí de Sant Jaume en la Península Ibèrica, ha inaugurat recentment un centre d'interpretació en el qual s'aprofundeix sobre els orígens medievals de la peregrinació i la seva influència a la regió de Navarra. El seu nom és Ultreia, en referència a la popular salutació entre pelegrins, i forma part del projecte europeu Jacob@ccess, que té com a objectiu dotar al Camí de Santiago d'infraestructures accessibles per a tot tipus de persones.
El centre Ultreia, situat en ple recorregut del Camí de Santiago a Pamplona, compta amb diferents àmbits i espais. Mitjançant panells interactius i continguts audiovisuals, el visitant pot descobrir com vestien o s'alimentaven els pelegrins en l'Edat Mitjana o conèixer què problemes afrontaven en el seu camí a Compostela. Per a això, s'ha realitzat un estudi exhaustiu d'aquesta etapa històrica, incloent l'organització social, els oficis, la gastronomia, la medicina i també la música.
De fet, el centre ens presenta al joglar Arnaut Guillén d'Ursúa, que tocant amb mestratge la cítola va aconseguir, malgrat la seva ceguesa, convertir-se en músic de la cort del rei navarrès Carlos III el Noble. Arnaut és l'encarregat de relatar la seva història en el marc de la Pamplona medieval a través d'una experiència audiovisual innovadora basada en la multiproyección.
Així mateix, el centre inclou informació sobre els quatre diferents camins que travessen Navarra (el Camí Francès, l'Aragonés, el Baztanés i el de l'Ebre) amb tots els monuments, temples i llocs d'interès al seu pas. A més, la visita mitjançant audioguías i pantalles interactives, així com la disponibilitat de diferents recursos d'accessibilitat, permet que persones amb diferents discapacitats puguin gaudir de tots els continguts del centre.
El centre Ultreia pot visitar-se de dimarts a dissabtes en horari d'11:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 i els diumenges de 10:00 a 14:00. L'accés és lliure i és possible concertar visites guiades per a grups sol·licitant-ho amb antelació.
Dades de contacte:
ULTREIA. CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CAMÍ DE SANTIAGO
C/ Major, 20. Pamplona, Navarra
Telèfon: +34 948 420 705
Correu electrònic: [email protected]