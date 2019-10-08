Ultreia, una puerta al Camino medieval en Pamplona

Pamplona, primera ciudad que atraviesa el Camino de Santiago en la Península Ibérica, ha inaugurado recientemente un centro de interpretación en el que se profundiza sobre los orígenes medievales de la peregrinación y su influencia en la región de Navarra. Su nombre es Ultreia, en referencia al popular saludo entre peregrinos, y forma parte del proyecto europeo Jacob@ccess, que tiene como objetivo dotar al Camino de Santiago de infraestructuras accesibles para todo tipo de personas.

El centro Ultreia, ubicado en pleno recorrido del Camino de Santiago en Pamplona, cuenta con diferentes ámbitos y espacios. Mediante paneles interactivos y contenidos audiovisuales, el visitante puede descubrir cómo vestían o se alimentaban los peregrinos en la Edad Media o conocer qué problemas afrontaban en su camino a Compostela. Para ello, se ha realizado un estudio exhaustivo de esta etapa histórica, incluyendo la organización social, los oficios, la gastronomía, la medicina y también la música.

De hecho, el centro nos presenta al juglar Arnaut Guillén de Ursúa, que tocando con maestría la cítola logró, pese a su ceguera, convertirse en músico de la corte del rey navarro Carlos III el Noble. Arnaut es el encargado de relatar su historia en el marco de la Pamplona medieval a través de una experiencia audiovisual innovadora basada en la multiproyección.

Asimismo, el centro incluye información sobre los cuatro diferentes caminos que atraviesan Navarra (el Camino Francés, el Aragonés, el Baztanés y el del Ebro) con todos los monumentos, templos y lugares de interés a su paso. Además, la visita mediante audioguías y pantallas interactivas, así como la disponibilidad de diferentes recursos de accesibilidad, permite que personas con diferentes discapacidades puedan disfrutar de todos los contenidos del centro.

El centro Ultreia puede visitarse de martes a sábados en horario de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 y los domingos de 10:00 a 14:00. El acceso es libre y es posible concertar visitas guiadas para grupos solicitándolo con antelación.

Datos de contacto:

ULTREIA. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO

C/ Mayor, 20. Pamplona, Navarra

Teléfono: +34 948 420 705

Correo electrónico: [email protected]