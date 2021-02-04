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TABERNA BAT IREKI NAHI DUTE BURGOSKO KATEDRALEAN
Egilea: M Alejandro González Flores, munduko erromes elkartuen izenean | 2021/02/04
Izan ere, atzerriko enpresaburu batek, lurreko zutabeak irakurri ondoren, negozio-aukera bat ikusi du, eta Burgosko katedralean pintxo-taberna bat ireki nahi du. Proiektuaren zirriborroa dagoeneko Udalera pasatuta dago eta honek ondare bihurtu zuen, hala behar izanez gero, oniritzia emateko.
Gure ondarea hau baino gehiago kaltetzen ote dute?
“Ekimena” hainbat elkartetara iritsi da, eta sare sozialetan “arrasa” jarri da, normala den bezala, gizateriaren ondarearen aurka egiten baitu. Eta orain pilota ondare-teilatuan dago.
Orduan, zuek guztiok albistearen berri eman duzuenez, aukera honetaz baliatu nahi dut Alberto Pérez aipatuz.
“Telebistan bezala
Emisioa eteten dute
Brebaxe bat iragartzeko
Edo masajea
Eten egiten dut nire esaldia
Eta hemen mezu bat jartzen dut”.
Felix Rodríguez de la Fuente handiak, 1975ean, esan zuen oihu egingo genukeela zeruan, Burgosko katedralaren barruan taberna bat ireki nahi bagenu, baina ez ginela aldatuko aintzira bat desertatuko balitz gari-eremu bat egiteko, aintzira horren inguruko ekonomia ezertan hobetuko ez lukeena.
Zoritxarrez, “Felix laguna” ez dago gure artean, baina bere ondarea dago. Oso ondo zekien natura, gure ingurunea, gure etorkizunerako zaindu beharreko ondarea dela, gure seme-alabena eta gure bizitzarena.
Ez, ez dezala izutu. Inork ez du taberna bat ireki nahi Burgosko katedralaren barruan.
Baina egin nahi dena hori bezain kezkagarria da, gure ondarearen aurka egiten baitu, gizateriaren ondarearen aurka, Done Jakue Bidearen aurka.
Bide Frantsesa egin duten erromes guztiei karga espiritual handiagoko bide osoko hiru puntu emateko galdetuko bagenie, ziur nago haietako batek Ferroren gurutzea izango lukeela.
Burdinazko Gurutzea (Ferroko Gurutzea) Frantziako Santiago bideko punturik altuenean dagoen gurutzadura da, 1.500 metroko altueran. Somozako (Leon) Santa Colomba udalerriko Foncebadon eta Manjarin herrien artean dago.
Bada, orain arriskuan dago.
Ferroko gurutzea ez da Burgosko katedrala, hori begi-bistakoa da, ez, baina halakoa bezain garrantzitsua da, Santiagoko bidearen trazaduraren parte baita; izan ere, bide hori babestuta dago eta ezin da haren ingurua aldatu. Gizateriaren ondarea da.
Proiektu horrek pasabide bat egin nahi du gurutzearen ondoan, erromesak orain arte eta bidearen historia osoan egin duen harri-piloa igo ez dezan. Horrek asko aldatzen du ingurua, eta Santiagoko bide osoko erritu zirraragarrienetako bat gabe uzten du erromesa. Autokarabanetarako aparkalekua ere egin nahi da, besteak beste. Beraz, parke tematikoa, zirkoa barne, erabatekoa da.
Ez dakit proiektu horren aurrean eskuak burura eramango dituzuen, ni bai, eta Felix laguna, burua altxatuko banu, ziur nago.
Zuk egiten ez baduzu, begiratu, gure ondarea baitago jokoan, zaindu eta babestu behar duguna, txikia izanda ere, eta legea betetzen duena, hain erraza baina pertsona batzuek ulertzen ez dutena.
Eta zentzuak, azkenaldian hain zaila den zerbaitek, “zein astakeria” pentsarazten badizu, bat egiten du albiste horrekin, mundu guztiak horren berri izan dezan. Bada, zenbat eta gehiago izan “ekimena” ezagutzen dugunok, orduan eta presio handiagoa egingo dugu ondare horrek ez dezan amore eman eta bidegabeki jardun harrapaketa horren aurrean. Orain pilota bere teilatuan dagoelako.
Ferroren gurutzea EZ da ukitzen, EZ.
Eskerrik asko amaierara arte irakurtzeagatik.