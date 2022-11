VOLEN OBRIR UN BAR DINS DE LA CATEDRAL DE BURGOS

I és que resulta que un empresari estranger després de llegir els pilars de la terra ha vist una oportunitat de negoci i pretén obrir un bar de tapes dins de la Catedral de Burgos. L'esborrany del projecte ja està passat a l'ajuntament i aquest al seu torn el va passar a patrimoni per a donar, si així cal, el vistiplau.

S'imaginen atemptat major al nostre patrimoni que est?.

La “iniciativa” ha arribat a diferents associacions i en les xarxes socials s'ha “fet grossa”, com és normal, perquè s'atempta directament contra el patrimoni de la humanitat. I ara la pilota està en la teulada de patrimoni.

Llavors ara que tots vostès s'han fet eco de la notícia, aprofito l'ocasió citant a Alberto Pérez.

“Igual que en televisió

Interrompen l'emissió

Per a anunciar un beuratge

O un massatge

Interrompo la meva oració

I col·loco aquí un missatge”.

El gran Félix Rodríguez de la Font va dir allà en 1975 que posaríem el crit en el cel si es pretengués obrir un bar dins de la catedral de Burgos, però que no ens inmutariamos si es desertitzés una llacuna per a fer un camp de blat que en res milloraria l'economia de la zona d'aquesta llacuna.

Desgraciadament l'amic “Félix” ja no està entre nosaltres, però està el seu llegat. El sabia molt bé que la naturalesa, el nostre entorn, és un patrimoni que hem de cuidar per al nostre futur, el dels nostres fills i el de la nostra existència.

No, que no condeixi el pànic. Ningú pretén obrir un bar dins de la catedral de Burgos.

Però el que si es pretén fer és una cosa tan preocupant com això, perquè s'atempta contra el nostre patrimoni, contra el patrimoni de la humanitat, contra el camí de Sant Jaume.

Si els preguntéssim a tots els pelegrins que han fet el camí Francés que ens diguessin tres punts de tot el camí amb major càrrega espiritual estic segur que la gran majoria d'ells citaria a la creu de Ferro com un d'ells.

La Creu de Ferro, (Cruz de Ferro), és un creuer que es troba en el punt més alt del Camí de Santiago Francés, a uns 1500 metres d'altura. Està situada entre les localitats de Foncebadón i Manjarín, pertanyents al municipi de Santa Colomba de Somoza (Lleó).

Doncs bé, ara està en perill.

La creu de Ferro no és la catedral de Burgos, això és evident, no, però és tan important com tal, perquè forma part del traçat del camí de Santiago el qual està protegit i no es pot modificar el seu entorn. És patrimoni de la humanitat.

Aquest projecte pretén fer una passarel·la al costat de la creu perquè el pelegrí no pugi el monticle de pedres que fins ara i en tota la història del camí ha fet, la qual cosa altera significativament l'entorn, i deixa al pelegrí sense un dels rituals més impactants de tot el camí de Sant Jaume. També es pretén fer un aparcament per a autocaravanes, entre altres coses, amb el que ja el parc temàtic amb circ inclòs és total.

No sé si vostès s'emportaran les mans al capdavant davant tal projecte, jo sí, i l'amic Félix si aixequés el cap estic segur que també.

Si vostè no ho fa, faci-li-ho mirar, perquè està en joc el nostre patrimoni, el que hem de cuidar i protegir per petit que sigui, i el que es compleixi la llei, una cosa tan senzilla però que hi ha persones que no semblen entendre.

I si el sentit comú, una cosa últimament tan difícil de trobar, li porta a vostè a pensar “que barbaritat”, perquè comparteixi aquesta notícia perquè tothom es faci ressò d'ella. Perquè quants més siguem els coneixedors d'aquesta “iniciativa” major serà la pressió perquè patrimoni no cedeixi i actuï amb justícia davant aquest atropellament. Ja que ara la pilota està en la seva teulada.

La creu de Ferro NO es toca, NO.

Gràcies per llegir fins al final.