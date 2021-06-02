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Santiagoko katedralak erromesaren kredentzial digitala aurkeztuko du
Egilea: Santiago Bidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioa | 2021/06/02
Santiagoko katedralak Erromesaren Kredentzial Digitala aurkezten du. Kredentzial horren bidez, erromesek Done Jakue Bidearen kredentziala eraman ahal izango dute beren mugikorrean edo beste gailu elektroniko batzuetan, erromesaldia ziurtatzeko eta Konpostela lortzeko. Aplikazioak ez du ohiko kredentziala ordezkatzen, baizik eta hura osatzen du, pertsonen arteko harremanak saihesteari eta zigilatzeak arintzeari dagokienez erromesaldiaren esperientzia hobetzeko. Aplikazioa Androiden eta iOsen erabil daiteke, hainbat hizkuntzatan.
Kredentzial digital horren bidez, erromesak Bideko etapetatik pasatzen direla frogatzen duten zigiluak sartu ahal izango ditu, zigilatze-puntuetan (parrokiak, aterpetxeak, etab.) ikusgai egongo diren QR kodeak eskaneatuz. Horretarako, zigiluak ematen dituzten establezimenduak erregistratzeko web orri bat dago. Web orri horrek QR kodea sortzen du. Estanpazio hori kredentzial digitalean sartzen da erregistratzeko, eta paperezko sistema tradizionalarekin erabateko antzekotasuna du. Webgune honetan pasaguneetako zigiluak jarriko dira.
Gainera, sistemak aukera emanen du erromesaren bulegora iritsiko diren ibiltarien fluxua aldez aurretik ezagutzeko, arreta prebenitzen eta hobetzen laguntzeko.
Ekimen hau duela hilabete batzuetatik Erromesaren Bulegoan egiten ari den eraldaketa digitalaren prozesuaren barruan kokatzen da. Ildo horretatik, ilara kudeatzeko sistema bat ezarri zen Konpostela lortzeko, eta, hala, pertsonen kontzentrazioak eta itxaronaldi luzeak saihesten ari dira. On line erregistratzeko sistema ere jarri zen martxan, erromesak Konpostela lortzeko behar diren datuak aldez aurretik sar ditzan, papera manipulatu gabe.
Santiago Bidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioa