La Catedral de Santiago presenta SU Credencial Digital del Peregrino

La Catedral de Santiago presenta la Credencial Digital del Peregrino, una app que permitirá a los peregrinos portar en su móvil, u otros dispositivos electrónicos, su credencial del Camino de Santiago, con la que certificar su peregrinación y obtener la Compostela. La app no sustituye a la credencial tradicional, sino que la complementa, con el objetivo de mejorar la experiencia de la peregrinación en lo relativo a evitar contactos interpersonales y agilizar los sellados. La aplicación está disponible para dispositivos Android e iOs, en diferentes idiomas.

Con esta credencial digital, el peregrino podrá ir incorporando en ella los sellos que acreditan el paso por las diferentes etapas del Camino, mediante el escaneo de códigos QR que estarán visibles en los diferentes puntos de sellado (parroquias, albergues, etc). Para ello, existe una página web donde los establecimientos emisores de sellos se puedan registrar subiendo su sello a la página web, la cual genera el código QR. Esta estampación se inserta en la credencial digital para su registro, guardando total similitud con el sistema tradicional en papel. En esta web se irán incorporando los diferentes sellos de los lugares de paso.

Además, el sistema permitirá conocer con antelación el flujo de caminantes que llegarán a la Oficina del peregrino, lo que ayudará a prevenir y mejorar la atención.

Esta iniciativa, se enmarca en el proceso de transformación digital que desde hace meses se viene desarrollando en la Oficina del peregrino. En este sentido, se procedió a implementar un sistema de gestión de la cola para la obtención de la Compostela, de manera que se están evitando concentraciones de personas y largos tiempos de espera. También se puso en marcha un sistema de registro online, que permite que el peregrino introduzca con antelación los datos necesarios para la obtención de la Compostela, evitando la manipulación de papel.

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago