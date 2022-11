La Catedral de Santiago presenta LA SEVA Credencial Digital del Pelegrí

La Catedral de Santiago presenta la Credencial Digital del Pelegrí, una app que permetrà als pelegrins portar en el seu mòbil, o altres dispositius electrònics, la seva credencial del Camí de Santiago, amb la qual certificar la seva peregrinació i obtenir la Compostela. L'app no substitueix a la credencial tradicional, sinó que la complementa, amb l'objectiu de millorar l'experiència de la peregrinació quant a evitar contactes interpersonals i agilitar els segellaments. L'aplicació està disponible per a dispositius Android i iOs, en diferents idiomes.

Amb aquesta credencial digital, el pelegrí podrà anar incorporant en ella els segells que acrediten el pas per les diferents etapes del Camí, mitjançant l'escaneig de codis QR que estaran visibles en els diferents punts de segellament (parròquies, albergs, etc). Per a això, existeix una pàgina web on els establiments emissors de segells es puguin registrar pujant el seu segell a la pàgina web, la qual genera el codi QR. Aquesta estampació s'insereix en la credencial digital per al seu registre, guardant total similitud amb el sistema tradicional en paper. En aquesta web s'aniran incorporant els diferents segells dels llocs de pas.

A més, el sistema permetrà conèixer amb antelació el flux de caminantes que arribaran a l'Oficina del pelegrí, la qual cosa ajudarà a prevenir i millorar l'atenció.

Aquesta iniciativa, s'emmarca en el procés de transformació digital que des de fa mesos es ve desenvolupant en l'Oficina del pelegrí. En aquest sentit, es va procedir a implementar un sistema de gestió de la cua per a l'obtenció de la Compostela, de manera que s'estan evitant concentracions de persones i llargs temps d'espera. També es va posar en marxa un sistema de registre online, que permet que el pelegrí introdueixi amb antelació les dades necessàries per a l'obtenció de la Compostela, evitant la manipulació de paper.

Federació Espanyola d'Associacions d'Amics del Camí de Santiago