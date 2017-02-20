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Santiago bidea bideoan: Orreagatik Zubirira
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/02/20
Orreagako Done Jakue Bideko etapa pagadi eta etxe blasoidunetan barrena doa, fatxadetan armarriak dituztela. Bideo honetan, Roncesvalles eta Zubiriren arteko etapa ezagutuko dugu, baita haien sekretu ezkutuenak ere.
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Orreagatik Zubirirako etapa bideoan!
Orreagako etapa, Zubirirena, lehena da erromes askorentzat, Done Jakue Bidean sartzea erabakitzen duten erromes askorentzat. Pirinioetan gutxi bizi diren maldetatik eta paisaiatik urrun, bide errazagoa eta errazagoa dugu orain.
Ibañeta mendatearen gainean hasiko dugu etapa hori, eta hortik Orreagara jaitsiko gara pagadi batetik. Garai horretan, kanpai zahar batek erromesak gidatzen zituen lainoaren artean.
Orreagan, XIII. mendeko Santa Maria Kolegiata Nafarroako gotikoaren erreferentea da. Ondoren, Burguete eta bere etxe blasatuak ikusiko ditugu. Espinal herrira iritsi arte, ia laua da.
Hortik bidea gogortu egiten da. Mezkiritz gaina ikusten dugu Viscarreteraino eta Linzoainen Erroko gaina igotzen hasten da. Azken jaitsierak Zubiri herrira garamatza. Hara iristeko, Arga ibaiaren gaineko Errabiako zubia zeharkatu behar dugu. XII. mendean eraikitako Erdi Aroko zubia da.