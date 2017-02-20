El camino de Santiago en vídeo: de Roncesvalles a Zubiri

La etapa del Camino de Santiago de Roncesvalles a Zubiri discurre por hayedos y casas blasonadas, con escudos en sus fachadas. En este vídeo descubrimos la etapa de Roncesvalles a Zubiri en vídeo y todos sus secretos mejor guardados.

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La etapa de Roncesvalles a Zubiri ¡en vídeo!

La etapa de Roncesvalles a Zubiri es considerada la primera para muchos peregrinos que deciden unirse al Camino de Santiago cuando este llega a España. Lejos de las pendientes y el paisaje poco poblado de los Pirineos, ahora nos encontramos una ruta más sencilla y llevadera.

Comenzamos esta etapa en lo alto del puerto de Ibañeta, desde donde bajamos por un hayedo hacia Roncesvalles. En este alto, una antigua campana guiaba a los peregrinos entre la niebla.

En Roncesvalles, la Real Colegiata de Santa María, del siglo XIII, es un referente del gótico navarro. Después, pasamos por Burguete y sus casas blasonadas. Hasta llegar a Espinal la etapa es prácticamente llana.

Desde aquí el camino se endurece. Subimos el alto de Mezkiritz hasta Viscarret y en Linzoáin comienza la subida al Alto de Erro. El último descenso del día nos lleva hasta el pueblo de Zubiri. Accedemos a él tras cruzar el puente de la Rabia sobre el río Arga. Es un puente medieval construido en el siglo XII.