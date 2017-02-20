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El camí de Sant Jaume en vídeo: de Roncesvalles a Zubiri
Per Pablo Guiroy, Camí cap a Santiago | 20/02/2017
L'etapa del Camí de Santiago de Roncesvalles a Zubiri discorre per fagedes i cases blasonades, amb escuts en les seves façanes. En aquest vídeo descobrim l'etapa de Roncesvalles a Zubiri en vídeo i tots els seus secrets millor guardats.
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L'etapa de Roncesvalles a Zubiri en vídeo!
L'etapa de Roncesvalles a Zubiri és considerada la primera per a molts pelegrins que decideixen unir-se al Camí de Santiago quan aquest arriba a Espanya. Lluny dels pendents i el paisatge poc poblat dels Pirineus, ara ens trobem una ruta més senzilla i suportable.
Comencem aquesta etapa a la part alta del port d'Ibañeta, des d'on baixem per una fageda cap a Roncesvalles. En aquest alt, una antiga campana guiava als pelegrins entre la boira.
En Roncesvalles, la Real Col·legiata de Santa María, del segle XIII, és un referent del gòtic navarrès. Després, passem per Burguete i les seves cases blasonades. Fins a arribar a Espinal l'etapa és pràcticament plana.
Des d'aquí el camí s'endureix. Pugem l'alt de Mezkiritz fins a Viscarret i en Linzoáin comença la pujada a l'Alt d'Erro. L'últim descens del dia ens porta fins al poble de Zubiri. Accedim a ell després de creuar el pont de la Ràbia sobre el riu Arga. És un pont medieval construït al segle XII.