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Santiago bidea bideoan: Logroñotik Naiara
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/05/19
Logroñotik Naiara doan Done Jakue Bidea ezaugarri nagusietako bat daErrioxako lurretan bainatzen diren mahastiak. Bideo honetan, Frantziako Bidearen ibilbidea ezagutuko dugu Errioxako hiriburuaren eta Nájera hiri nagusietako baten artean, mahastiak ahaztu gabe, baita geldialdi saihestezinak ere.
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Done Jakue Bidea, Logroñotik Naiara
Logroñotik irten ginen Errebellingo dorretik edo Camate del Camino dorretik. La Grajera urtegia eta izen bereko gaina zeharkatuko ditugu mahastien artean. Hala, Navarretera iritsi ginen, Erdi Aroko kaleekin eta Acre San Juan de Acre hondakinekin, XIII. mendeko erromesen ospitalearekin.
Mahastien arteko bideari jarraitu, Bentosatik pasa eta San Anton gaina igo. Najerillaren ibar berrian gaude, mahastien artean beti.
Naiara iritsiko gara, Errekonkista politikora eta Errioxako antzinako hiriburura. Hiriak erromesen ospitale handi bat eraiki du, Bidearen geldialdi garrantzitsua izan nahi baitzuten. Najeran Santa Maria la Real monasterioa nabarmentzen da, XI. mendean eraikia eta XV. mendean berreraikia. Bere klaustro gotikoa ere nahitaez bisitatu beharrekoa da.