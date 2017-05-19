El Camino de Santiago en vídeo: de Logroño a Nájera

El Camino de Santiago en su etapa de Logroño a Nájera transcurre entre los característicos viñedos que bañan buena parte de las tierras riojanas. En este vídeo descubrimos el recorrido del Camino Francés entre la capital de La Rioja y una de sus principales ciudades, Nájera, sin olvidar sus viñas y también sus paradas ineludibles.

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El Camino de Santiago, de Logroño a Nájera

Salimos de Logroño por la Torre de Revellín o Puerta del Camino. Cruzamos el pantano de La Grajera y el alto del mismo nombre entre viñedos. Así llegamos a Navarrete, con sus calles medievales y las ruinas de San Juan de Acre, hospital de peregrinos del siglo XIII.

Seguimos el camino entre viñedos, pasamos por Ventosa y ascendemos el alto de San Antón. Estamos en el nuevo valle del Najerilla, siempre entre viñedos.

Llegamos a Nájera, centro político de la Reconquista y antigua capital de La Rioja. La ciudad ha construido un gran hospital de peregrinos, ya que querían ser una parada importante del Camino. En Nájera destaca el monasterio de Santa María la Real, levantado en el siglo XI y reconstruido en el XV. Su claustro gótico también es de visita obligada.