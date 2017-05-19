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El camí de Sant Jaume en vídeo: de Logronyo a Nájera
Per Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 19/05/2017
El camí de Sant Jaume en la seva etapa de Logronyo a Nájera transcorre entre els característics vinyers que banyen bona part de les terres de La Rioja. En aquest vídeo descobrim el recorregut del Camí Francès entre la capital de La Rioja i una de les seves principals ciutats, Nájera, sense oblidar les seves vinyes i també les seves parades ineludibles.
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El camí de Sant Jaume, de Logronyo a Nájera
Sortim de Logronyo per la Torre de Revellín o Porta del Camí. Creuem el pantà de la Grajera i l'alt del mateix nom entre vinyers. Així arribem a Navarrete, amb els seus carrers medievals i les ruïnes de Sant Joan d'Acre, hospital de pelegrins del segle XIII.
Seguim el camí entre vinyers, passem per Ventosa i ascendim l'alt de Sant Antón. Estem a la nova vall del Najerilla, sempre entre vinyers.
Arribem a Nájera, centre polític de la Reconquesta i antiga capital de La Rioja. La ciutat ha construït un gran hospital de pelegrins, ja que volien ser una parada important del Camí. En Nájera destaca el monestir de Santa María la Real, aixecat al segle XI i reconstruït en el XV. El seu claustre gòtic també és de visita obligada.