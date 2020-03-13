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Koronabirusari buruzko aholkuak eta informazioa Done Jakue bidean
Egilea: Laureano Garcia | 2020/03/13
COVID 19 – Koronabirus-epidemia
Mundu osoan krisian gaude, Txinan hasi eta herrialde askori eragiten dien birusaren hedapenagatik. Duela aste batzuetatik Koronabirusa deitzen hasi denak bere izena du: COVID-19.
GAIARI BURUZKO GOGOETA
Covid birus berriak gizartean sortzen duen kezkaren aurrean, Ángeles Fernándezek, Peregrino aldizkariaren erredakzio-kontseiluko kideak, arazoaren egoera orokorra eta, era berean, partikularra aztertzen du.Sar zaitez hemendik zure gogoetetara.
OSPITALEKOENTZAKO AHOLKUAK
Hainbat hizkuntzatan dauden Ospitalekoentzako Aholkuak eskaintzen ditugu:
Ospitaleei gutxieneko prebentzio-arauak emateko, Osasun Ministerioaren, Kanpoko Ministerioaren eta OMEren orrialdeetan bilatu behar dugu, baina osasun-arloko profesionalei zuzenduta daude jarraibideak. Hala ere, aterpe batean ospitalero gisa –eta erromes gisa ere bai– gaudenean oso erabilgarriak izango zaizkigun informazio batzuk atera ditzakegu; izan ere, jende askorekin harremanetan egongo gara, eta ez dugu haien aurreko egoeraren berri izango, eta gure jardueran zorrotz jokatzera behartuko gaituzte.
Alde batetik, kontu handiz begiratu behar dugu erromesen batean ikusten dugun edozein sintoma susmagarri. 19. ariketaren eraginpean dagoen pertsonaren sintomak beste edozein griperen antzekoak dira: sukarra, eztula, eztarriko mina, espektorazioak eta, kasu batzuetan, arnasa hartzeko zailtasuna. Egoera horretan dagoen norbait aurkituko bagenu, eta gehiegizkoa dirudien arren, 112ra deitu eta egoera azaldu beharko genuke. Segurtasun osoz, zaintza epidemiologikoko egoeran (14 egun) jarriko dituzte bertaratutako guztiak.EZ DA OSASUN-ZENTRORA JOAN BEHAR, birusik badago hedapena saihesteko.
Bestalde, higiene egokiko ohiturak sustatu behar dira, gure osasun segurtasunerako gugandik hasita. Goian aipatutako sintomak nabaritzen baditugu, 112ra deitu eta egoera azaldu behar da.EZ DA OSASUN-ZENTRORA JOAN BEHAR, birusik badago hedapena saihesteko.
Zoritxarrez eta Hospitalerosek proposatutakoaren kontra, baina une honetan ekar dezakeen arriskuaren aurrean:
- Eztulak, doministikuak eta espektorazioak eragiten dituzten arnas infekzioak jasaten dituen norbaitekin kontaktu fisikorik ez izatea komeni da, gutxienez metro bateko tartea utzita.
- Norberaren gauzak ez partekatzea.
- Higiene egokia mantendu eskuak maiz garbituz, batez ere gaixoekin eta haien inguruarekin kontaktuan egon ondoren, 20 segundoz urez eta xaboiz edo alkoholezko desinfektatzailez.
- Eztul edo doministiku egitean, estali ahoa eta sudurra ukondoa tolestuta edo erabili eta botatzeko zapi batekin.
- Ahal dela, ez ukitu eskuak mukosekin (begiak, ahoa, sudurra).
Egoera hauek gerta daitezke:
- 1. Koronabirusak kaltetutako herrialderen batean egon den pertsona bat izatea edo harekin kontaktuan egotea. Sintomarik bada, deitu 112ra.
- 2. Gaixotasunaren berri izatea eta neurri higieniko zorrotzak hartzea.
Maskara kirurgikoak gaixoentzat edo gaixoekin kontaktuan daudenentzat dira; ez dute birusak arnasbideetara sartzea galarazten.
Desinformazioak eta koronabirusaren aurkako aurreiritziek bereizkeria eragiten dute. Egin diezaiogun aurre. Informa zaitez iturri ofizialetan.
Osasun Ministerioak egunero eguneratzen den informazioa du, eta helbide honetan kontsulta daiteke: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPública/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/home.htm(Herritarrentzako
informazioa)https://www.mscbgob.es/profesionales/Saludestudies/corona_documentos avi_china/vcopdf
Informazioa ingelesez: https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-social-community-care-and-residential-settings-on-covid-19/guidance-for-social-community-care-and-residential-settings-covid-19