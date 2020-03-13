Consejos e informaciones sobre el Coronavirus en el Camino de Santiago

COVID 19 - Epidemia de Coronavirus

Estamos en plena crisis sanitaria mundial por la propagación de un virus que se inició en China y ya afecta a muchos países; lo que se comenzó llamando Coronavirus desde hace unas semanas tiene nombre propio: COVID-19.

REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA

Ante la preocupación social que está generando el nuevo virus “covid" la Dra. Ángeles Fernández, miembro del consejo de redacción de la revista Peregrino, nos hace un análisis del estado de la cuestión en general y, así mismo, particular. Accede desde aquí a sus reflexiones.

CONSEJOS PARA HOSPITALEROS

Ofrecemos Consejos para Hospitaleros en diversos idiomas:

Para facilitar a los hospitaleros unas mínimas normas de prevención, buscamos en las páginas de los Ministerios de Sanidad, Exteriores y la OMS pero las indicaciones están destinadas a los profesionales de la Salud. No obstante, podemos sacar algunas informaciones que nos serán de gran utilidad mientras estemos en un albergue como hospitaleros –y como peregrinos también- porque estaremos en contacto con mucha gente de la que desconoceremos sus situaciones previas y que nos obligarán a ser rigurosos en nuestra actuación.

Por un lado, deberemos atender con cuidado extremo cualquier síntoma sospechoso que observemos en algún peregrino. Los síntomas que presenta un afectado por covid-19 son similares a los de cualquier otra gripe: fiebre, tos, dolor de garganta, expectoraciones y, en algunos casos, dificultad al respirar. Si encontráramos a alguien en estas condiciones y aunque parezca exagerado, deberemos llamar al 112 y explicar la situación. Con toda seguridad, pondrán en situación de vigilancia epidemiológica (14 días) a todas las personas presentes. NO HAY QUE ACUDIR AL CENTRO DE SALUD para evitar la propagación si hubiera virus.

De otro lado hay que promover costumbres de buena higiene, empezando por nosotros para nuestra propia seguridad sanitaria. Si notáramos síntomas como los descritos arriba también hay que llamar al 112 y explicar la situación. NO HAY QUE ACUDIR AL CENTRO DE SALUD para evitar la propagación si hubiera virus.

Desgraciadamente y contrario a lo que Hospitaleros propone pero ante el peligro que puede suponer en estos momentos,:

Hay que evitar el contacto físico con alguien que esté sufriendo infecciones respiratorias que presenten tos, estornudos y expectoración, manteniendo la distancia mínima de un metro.

Evitar compartir pertenencias personales.

Mantener buena higiene con lavado frecuente de las manos, sobre todo tras el contacto con personas enfermas y su entorno, con agua y jabón durante 20 segundos o con desinfectantes a base de alcohol.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.

Evitar en lo posible el contacto de las manos con las mucosas (ojos, boca, nariz).

Se pueden dar estas situaciones:

1. Ser o estar en contacto con una persona que haya estado en algún país afectado por el Coronavirus. Si hay síntomas, llamada al 112.

2. Estar informado sobre la enfermedad y extremar las medidas higiénicas.

El uso de mascarillas quirúrgicas está destinado a personas enfermas o en contacto con enfermos; no impiden la entrada de virus a las vías respiratorias.

La desinformación y los prejuicios frente al coronavirus generan discriminación. Hagámosle frente. Infórmate en las fuentes oficiales.

El Ministerio de Sanidad tiene información que es actualizada diariamente y que se puede consultar en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

(el cuadro Información para ciudadanos)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Infografia_nuevo_coronavirus.pdf

Información en inglés:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19