Consells i informacions sobre el Coronavirus en el camí de Sant Jaume

COVID 19 – Epidèmia de Coronavirus

Estem en plena crisi sanitària mundial per la propagació d'un virus que es va iniciar a la Xina i ja afecta a molts països; el que es va començar cridant Coronavirus des de fa unes setmanes té nom propi: COVID-19.

REFLEXIÓ SOBRE EL TEMA

Davant la preocupació social que està generant el nou virus “covid” la Dra. Ángeles Fernández, membre del consell de redacció de la revista Pelegrí, ens fa una anàlisi de l'estat de la qüestió en general i, així mateix, particular. Accedeix des d'aquí a les seves reflexions.

CONSELLS PER A HOSPITALEROS

Oferim Consells per a Hospitaleros en diversos idiomes:

Per a facilitar als hospitaleros unes mínimes normes de prevenció, busquem en les pàgines dels Ministeris de Sanitat, Exteriors i l'OMS però les indicacions estan destinades als professionals de la Salut. No obstant això, podem treure algunes informacions que ens seran de gran utilitat mentre estiguem en un alberg com hospitaleros –i com a pelegrins també- perquè estarem en contacte amb molta gent de la qual desconeixerem les seves situacions prèvies i que ens obligaran a ser rigorosos en la nostra actuació.

D'una banda, haurem d'atendre amb cura extrem qualsevol símptoma sospitós que observem en algun pelegrí. Els símptomes que presenta un afectat per covid-19 són similars als de qualsevol altra grip: febre, tos, mal de coll, expectoracions i, en alguns casos, dificultat en respirar. Si trobéssim a algú en aquestes condicions i encara que sembli exagerat, haurem de telefonar al 112 i explicar la situació. Amb tota seguretat, posaran en situació de vigilància epidemiològica (14 dies) a totes les persones presents. NO CAL ACUDIR Al CENTRE DE SALUT per a evitar la propagació si hi hagués virus.

D'un altre costat cal promoure costums de bona higiene, començant per nosaltres per a la nostra pròpia seguretat sanitària. Si notéssim símptomes com els descrits a dalt també cal telefonar al 112 i explicar la situació. NO CAL ACUDIR Al CENTRE DE SALUT per a evitar la propagació si hi hagués virus.

Desgraciadament i contrari al que Hospitaleros proposa però davant el perill que pot suposar en aquests moments,:

Cal evitar el contacte físic amb algú que estigui sofrint infeccions respiratòries que presentin tos, esternuts i expectoració, mantenint la distància mínima d'un metre.

Evitar compartir pertinences personals.

Mantenir bona higiene amb rentada freqüent de les mans, sobretot després del contacte amb persones malaltes i el seu entorn, amb aigua i sabó durant 20 segons o amb desinfectants a base d'alcohol.

En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d'un sol ús.

Evitar en la mesura del possible el contacte de les mans amb les mucoses (ulls, boca, nas).

Es poden donar aquestes situacions:

1. Ser o estar en contacte amb una persona que hagi estat en algun país afectat pel Coronavirus. Si hi ha símptomes, anomenada al 112.

2. Estar informat sobre la malaltia i extremar les mesures higièniques.

L'ús de màscares quirúrgiques està destinat a persones malaltes o en contacte amb malalts; no impedeixen l'entrada de virus a les vies respiratòries.

La desinformació i els prejudicis enfront del coronavirus generen discriminació. Fem-li front. Informa't en les fonts oficials.

El Ministeri de Sanitat té informació que és actualitzada diàriament i que es pot consultar en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/home.htm

(el quadre Informació per a ciutadans)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/infografia_nuevo_coronavirus.pdf

Informació en anglès:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19