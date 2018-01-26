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Itsasoaren ibilbidea: uharte eta ibaien artean oinez
Egilea: Xunta de Galicia | 2018/01/26
Donejakue Bideko Itsas Bidea itsasoko eta ibaietako paisaien artean igarotzen da, Arousa ibaiaren eta Uharka ibaiaren bidez. Baina gehiago dago. Bide horrek uharte geneak zeharkatzen ditu, eta mendixka leunak, albariño ardoaren mahatsak lantzen dituztenak. Baina,zein da Arousako Itsasoaren eta Uharkaren Ibilbidearen hasiera? Nolakoa da ibilbide hau eta zein da ibilbidea? Hona hemen bere historia eta sekreturik garrantzitsuenak.
Santiago Bideko Itsas Ibilbidea, nola jaio zen?
Arousako Itsas Ibilbideak eta Santiago Bideko Ubideak Santiago apostoluaren gorpua, 44. urtearen inguruan, Galiziara iritsi zela gogoratzen dute. Codice Calixtinok dioenez, Santiago Jaffako portutik (Palestina) abiatu zen, Mediterraneo itsasoaren eta Atlantikoko kostaren bidez, Mendebalderaino, hau da, Galiziara.
Itsas ibilbide hori urtero gogoratzen da. Nola? Urtero, Galiziak itsas bazterreko prozesio ikusgarria antolatzen du, Arousa itsasadarreko portuetatik Ponteesures eta Errolda herrietaraino iristen diren galanadetan.
Nolakoa da Done Jakue Bideko Itsas Ibilbidea?
Arousako Itsasoaren Ibilbidea eta Santiago Bideko Erreka Ibaiak paisaia ederrak eta hondartza ederrak zeharkatzen ditu, paisaia eta etnografia ikusgarriak, besteak beste, Valle-Inclan, Camilo José Cela eta Rosalia de Castro idazleak.
Eta ez hori bakarrik. Albariñoa bezalako ardoak egiten dituzte ibilbide honetako hegal leunek. Muskuilua, ostra eta bieira hazten diren bateatik ere igarotzen da. Gainera, Itsasoaren ibilbideak irla batzuk zeharkatzen ditu: Ons, Salvora, A Toxa eta Arousa, Cortegadaraino.
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