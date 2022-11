La Ruta del Mar: caminar entre illes i rius

La Ruta del Mar del Camí de Santiago és un itinerari singular que transcorre entre paisatges marítims i fluvials, a través de la ria d'Arousa i el riu Ulla. Però hi ha més. Aquesta via travessa illes genuïnes i allotja suaus pujols on es conreen els raïms del vi albariño. Però, quin és l'inici de la Ruta del Mar d'Arousa i Riu Ulla? Com és aquest itinerari i quin és el seu recorregut? A continuació expliquem la seva història i els seus majors secrets.



Ruta del Mar del Camí de Santiago, com va néixer?

La Ruta del Mar d'Arousa i Riu Ulla del Camí de Santiago commemora l'arribada a Galícia per mar del cos de l'apòstol Santiago al voltant de l'any 44. El Còdex Calixtino compte que Santiago va ser traslladat des del port de Jaffa, en Palestina, a través del mar Mediterrani i la costa atlàntica, fins als confinis d'Occident, és a dir, fins a Galícia.

Aquesta ruta marítima recorda aquest fet cada any. Com? Cada estiu Galícia organitza una vistosa processó marítim-fluvial, amb embarcacions engalanades que arriben des dels ports de la ria d'Arousa fins a les localitats de Pontecesures i Padró.

Com és la Ruta del Mar del Camí de Santiago?

La Ruta del Mar d'Arousa i Riu Ulla del Camí de Santiago recorre un territori de grans paisatges i belles platges, paisatges amb història i etnografia on han nascut o viscut grans figures, entre elles, els escriptors Valle-Inclán, Camilo José Cela i Rosalía de Castro.

I no solament això. Els suaus vessants d'aquest itinerari allotgen el cultiu de vins com l'albariño. També passa per les bats on creixen el musclo, l'ostra i la petxina de pelegrí. A més, la Ruta del Mar recorre algunes illes: des d'Ons, Sálvora, A Toxa i Arousa fins a Cortegada.

