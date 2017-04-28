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Hego-ekialdeko bidea: naturaren arteko ibilaldia
Egilea: Xunta de Galicia | 2017/04/28
Done Jakue Bidearen hego-ekialdeko bideak Zilarraren Bidea berreskuratzen du, eta Galizian sartzen da, natura handiko lekuetan. Aberastasun natural horien artean daude Ourense basoak, Tabeto eskualdeko txokoak eta Huella ibaiaren ibilgu ikaragarria. Artikulu honetan kontatuko dugu nola sortu zen Hego-ekialdeko Bidea, eta zein diren erromesaren altxorretako batzuk.
Zergatik du izena Vía de la Platak? Nola sortu zen bide hori?
Hego-ekialdeko Done Jakue Bideak Vía de la Plata izeneko galtzada erromatarra luzatzen du, Emerita Augusta (Merida) Asturica Augustarekin (Astorga). Galizian sartuko da bide hori, A Meskitaren eskutik, eta Galiziako donejakue biderik luzeena da.
Vía de la Plata izenak ez du zerikusirik metal eder horren merkataritzarekin. Arabierazko bal'lattatik dator, hau da, musulmanek bide publiko harriztatu hura izendatzeko hitza.
Hala ere, izen hori erabili zen gero Amerikako zilarraren merkataritzarako, Sevillako kaietara iritsi baitzen. Bide horretatik ere aurrera egin zuen Almanzorek bere infanteriarekin. Handik, antza, mende batzuk beranduago itzuli ziren, Cordobatik Konpostelara, garai hartan berak eraman zituen Katedraleko kanpaiak.
Bigarren erdian. Andaluziako eta Extremadurako erromesek erabiltzen dute XIII. ibilbide hau. Batzuek Astorgaraino jarraitzen zuten, hemen Done Jakue Bideko Bide Frantsesarekin lotuz; beste batzuek, Puebla de Sanabria A-Gudiña desbideratzen zuten, eta hemendik, berriz, bai Laza bidez, bai Verínen bidez, Ourense eta Santiagoraino. Beste erromes batzuk, gainera, Portugalgo ipar-ekialdean iristen ziren Verínantz.
Nolakoa da Done Jakue Bidearen hego-ekialdeko bidea?
Hego-ekialdeko bideak aparteko ondare natural eta etnografikoa zeharkatzen du Galizian: Ourense probintziako aberastasun izugarria, Timen eskualdea eta Huerta ibaiaren ibilgua oso erakargarriak dira.
Azkenik, Portugaletik Santiagorako bidean, Ourense probintzian sartzen ziren hainbat bide izan ziren, Chaves herritik Verínera (Feces de Abaito) iristen zirenak.