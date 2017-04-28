Camino del Sudeste: un paseo entre naturaleza

El Camino del Sudeste del Camino de Santiago recupera la Vía de la Plata y entra en Galicia por parajes de abrumadora naturaleza. Entre estas riquezas naturales se encuentran los bosques de Ourense, los rincones de la comarca del Deza y el imponente cauce del río Ulla. En este artículo contamos cómo nació el Camino del Sudeste y cuáles son algunos de los tesoros que guarda para el peregrino.

¿Por qué se llama Vía de la Plata? ¿Cómo nació este camino?

El Camino de Santiago del Sudeste prolonga la calzada romana denominada Vía de la Plata, que unía Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga). Esta vía entra en Galicia por A Mezquita y es la ruta jacobea gallega más larga.

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El nombre Vía de la Plata no tiene que ver, sin embargo, con el comercio de este metal precioso. Procede del árabe bal'latta, que es la palabra con la que los musulmanes designaron aquella amplia vía pública empedrada.

No obstante, este nombre sí se empleó después para el comercio de la plata americana llegada a los muelles de Sevilla. Por esta ruta también avanzó Almanzor con su infantería. Y por ella, al parecer, regresaron siglos más tarde, de Córdoba a Compostela, las campanas de la Catedral que él mismo se había llevado en aquella ocasión.

En la segunda mitad del s. XIII, este itinerario comienza a ser utilizado por los peregrinos de Andalucía y Extremadura. Unos seguían hasta Astorga, enlazando aquí con el Camino Francés del Camino de Santiago; otros tomaban la desviación de Puebla de Sanabria-A Gudiña y desde aquí, bien por Laza o bien a través de Verín, hasta Ourense y Santiago. Otros peregrinos, además, llegaban por el noreste de Portugal hacia Verín.



¿Cómo es el Camino del Sudeste del Camino de Santiago?

El Camino del Sudeste recorre por Galicia un patrimonio natural y etnográfico de excepción: la abrumadora riqueza de la provincia de Ourense, la comarca del Deza y el cauce del río Ulla presentan al caminante numerosos atractivos.

Finalmente, desde Portugal, fueron varios los caminos del interior en dirección a Santiago que penetraban en la provincia de Ourense, como el que desde Chaves llega a Verín a través de Feces de Abaixo.

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