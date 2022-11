Camí del Sud-est: un passeig entre naturalesa

El Camí del Sud-est del Camí de Santiago recupera la Via de la Plata i entra a Galícia per paratges d'aclaparant naturalesa. Entre aquestes riqueses naturals es troben els boscos d'Orense, els racons de la comarca del Deza i la imponent llera del riu Ulla. En aquest article expliquem com va néixer el Camí del Sud-est i quins són alguns dels tresors que guarda per al pelegrí.

Per què es diu Via de la Plata? Com va néixer aquest camí?

El camí de Sant Jaume del Sud-est perllonga la calçada romana denominada Via de la Plata, que unia Emerita Augusta (Mèrida) amb Asturica Augusta (Astorga). Aquesta via entra a Galícia per a Mesquita i és la ruta jacobea gallega més llarga.

El nom Via de la Plata no té a veure, no obstant això, amb el comerç d'aquest metall preciós. Procedeix de l'àrab bal'latta, que és la paraula amb la qual els musulmans van designar aquella àmplia via pública empedrada.

No obstant això, aquest nom sí es va emprar després per al comerç de la plata americana arribada als molls de Sevilla. Per aquesta ruta també va avançar Almanzor amb la seva infanteria. I per ella, pel que sembla, van tornar segles més tard, de Còrdova a Compostela, les campanes de la Catedral que ell mateix s'havia portat en aquella ocasió.

En la segona meitat del s. XIII, aquest itinerari comença a ser utilitzat pels pelegrins d'Andalusia i Extremadura. Uns seguien fins a Astorga, enllaçant aquí amb el Camí Francès del Camí de Santiago; uns altres prenien la desviació de Pobla de Sanabria-A Gudiña i des d'aquí, bé per Laza o bé a través de Verín, fins a Orense i Santiago. Altres pelegrins, a més, arribaven pel nord-est de Portugal cap a Verín.



Com és el Camí del Sud-est del Camí de Santiago?

El Camí del Sud-est recorre per Galícia un patrimoni natural i etnogràfic d'excepció: l'aclaparant riquesa de la província d'Orense, la comarca del Deza i la llera del riu Ulla presenten al caminante nombrosos atractius.

Finalment, des de Portugal, van ser varis els camins de l'interior en direcció a Santiago que penetraven a la província d'Orense, com el qual des de Chaves arriba a Verín a través de Feces d'Abaixo.

