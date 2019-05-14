Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Gaztela eta Leongo Santiago Bideak
Egilea: Junta de Castilla y León | 2019/05/14
Gaztela eta Leon Donejakue Bideko 12 ibilbideek zeharkatzen dute, norabide guztietan ibiltzen dira eta bederatzi probintzietatik igarotzen dira. Bide frantses ezaguna izateaz gain, zazpi bide "tradizionalak" ere gehitu behar dira: Madrilgo Bidea, Levante eta Hego-ekialdeko Bidea, La Lana bidea eta Neguko Errege-bidea.
-
Frantziako Santiago Bidea UNESCOren Gizateriaren Ondareaz gain Europako Lehen Kultur Ibilbidea da, 1987tik Europako Kontseiluak deklaratua. Milaka kilometroko ibilbide honek Burgos, Palentzia eta Leon zeharkatzen ditu, eta, ia 400 kilometro dituenez, Orreaga de Santiagon dauden 750 kilometroen erdia baino gehiago ditu.
BIDE HISTORIKOAK:
-
Zilarraren Bidea erromatarren garaiko bidea da, eta Santiagorako bide gisa ere erabili zen. Salamanca, Zamora eta Leon probintzietatik igarotzen da, eta probintzia horretan elkartzen da Frantziako Bidea. Ibilbide honetan galtzaden eta militar-erromatarren aztarna asko daude.
-
Zilarraren Bideko Portugalgo Bidea Zilarraren Bideko aldaera bat da, Zamoran hasten dena, eta Portugaleko lurretan sartzen da Galizian aurrera egiteko. Zamora probintziako ipar-mendebaldean barrena doa Alba eta Aliste eskualdeen bitartez.
-
Mozarabab Bidea, berriz, Zamora probintziako beste saihesbide bat da. Zamora probintziatik ere igarotzen da, La Culebra mendilerroaren iparraldean, Tera bailaratik eta Carballeda eta Sanabriako eskualdeetatik.
-
Baionako Bide Bidea Done Jakueren ibilbidea da, eta Frantziako herria eta Frantziako Bidea lotzen ditu, Burgos probintziaren bitartez. Hainbat dokumentu-iturriren arabera, X. eta XIII. mendeen artean oso ibilitako bidea zen.
-
Besayako Bidea Kantabria eta Bide Frantsesa lotzen dituen ibilbidea da Palentzia probintziaren bitartez, Besaya ibaiaren ubideari jarraituz. Bere garaian, ibilbide erosoagoa eta seguruagoa zuen Santanderreko badian itsasontziak sartzen ziren erromesentzat.
-
Vadinienseko bidea Donejakue bidea da, eta Leon probintziatik igarotzen da; Kantabria eta Bide Frantsesa lotzen ditu, Europako Mendien bidez, eta Liebana eskualdea eta monasterioa bisitatuko ditu.
-
Salvador Bidea Leon eta Oviedo lotzen ditu. Erdi Aroan, erromesek asko bidaiatu zuten San Salbador Katedraleko Santa Maria Katedralaren erlikiak bisitatzeko, eta esan zuen: ? Santiagora joan eta San Salvadorrera ez doana morroia bisitatzera joan da eta jauna utzi du?
BIDE TRADIZIONALAK:
-
Madrilgo Bideak Espainiako hiriburua Santiagorekin lotzen du, Segovia eta Valladolid probintziak zeharkatuz, Leon probintzian Bide Frantsesera elkartzeko.
-
Ekialdeko eta Hego-ekialdeko bideak Mediterraneoa eta Konpostelako Santiago lotzen ditu Avila eta Valladolid probintzietan, eta Zamora probintzian sartzen da bi aldetatik: Levante hegoalderago, hiriburura eta hego-ekialdera iparralderago.
-
La Lana bidea Cuencako probintzian hasten da, eta Burgos hirian elkartzen da, Soria eta Burgos probintziak zeharkatuz. Ibilbide komertziala zen, erromesen ibilbide bihurtu zena.
-
Neguko errege-bidea, berriz, Leongo El Bierzo zonaldean barrena ibiltzen da, eta erromesek neguan erabiltzen zuten Cebreiro igotzeko. Erromatarren galtzada zaharretatik, erromesak trazatu errazago batean iristen ziren Galiziara.
Azken batean, Gaztela eta Leonek 12 bide horietatik helburu berarekin erromesaldia egitera gonbidatzen zaitu: Santiagora iristeko paisaiaz, tokiz eta esperientziez betetako motxila jantzita. Bide bakoitza orri zuri bat da, eta bertan, erromes bakoitzaren historia, kontakizun bakoitzeko benetako aktore nagusia, idazteko, urratsez urrats eta aztarnaz aztarna idazten da.
Aukeratu zurea. Bidea ona
Iturriak eta loturak:
- https://www.turismocastillayleond.com/es/arte-kultura-ondarea/grandes - ibilbideak/bide-santiago-frances
- https://www.turismocastillayleond.com/es/arte-kultura-ondarea/grandes - ibilbideak/bide-santiago-madril
- https://www.turismocastillayleond.com/es/arte-kultura/ondarea/handi-ibilbideak/via/zilarra
- https://www.turismocastillayleond.com/es/arte-kultura/ondarea/caminos-santiago-gaztela/leon