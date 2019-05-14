Los Caminos a Santiago por Castilla y León

Castilla y León está atravesada por 12 rutas del Camino de Santiago, que la recorren en todas las direcciones y discurren por sus nueve provincias. Además del conocido Camino Francés, existen siete caminos denominados "históricos": la Vía de la Plata, el Camino Portugués de la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe-Sanabrés, el Camino Vía de Bayona, el Camino del Besaya, el Camino Vadiniense y el Camino del Salvador.- Hay que añadir también los otros cuatro caminos denominados "tradicionales": el Camino de Madrid, el Camino de Levante y Sureste, el Camino de La Lana y el Camino Real de Invierno.

El Camino de Santiago Francés es, además de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el Primer Itinerario Cultural Europeo, declarado por el Consejo de Europa desde el año 1987. Esta ruta milenaria atraviesa las provincias de Burgos, Palencia y León y, con sus casi 400 kilómetros, cuenta con más de la mitad de los 750 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela.

La Vía de la Plata es una ruta de época romana, que se utilizó también como camino hacia Santiago de Compostela. Discurre por las provincias de Salamanca, Zamora y León, provincia en la que se une al Camino Francés. En esta ruta se encuentran muchos restos de calzadas y miliarios romanos.

El Camino Portugués de la Vía de la Plata es una de las variantes de la Vía de la Plata que inicia su camino en Zamora y se adentra en tierras portuguesas para continuar hacia Galicia. Discurre por la zona noroeste de la provincia de Zamora a través de las comarcas de Alba y Aliste.

El Camino MozárabeSanabrés es otra variante de la Vía de la Plata que discurre también por la provincia de Zamora, en la cara norte de la Sierra de la Culebra, por el Valle del Tera y las comarcas de la Carballeda y Sanabria.

El Camino Vía de Bayona es un itinerario jacobeo que une la localidad francesa de Bayona con el Camino Francés a través de la provincia de Burgos y que, según diversas fuentes documentales, era un camino muy transitado entre los siglos X y XIII.

El Camino del Besaya es una ruta que une Cantabria con el Camino Francés a través de la provincia de Palencia, siguiendo el cauce del río Besaya. En su momento suponía un itinerario más cómodo y seguro para los peregrinos cuyos barcos atracaban en la bahía de Santander.

El Camino Vadiniense es un itinerario jacobeo que discurre por la provincia de León, uniendo Cantabria con el Camino Francés, a través de los Picos de Europa, visitando en su recorrido la Comarca de Liébana y su monasterio.