Los Caminos a Santiago por Castilla y León
Por Junta de Castilla y León | 14/05/2019
Castilla y León está atravesada por 12 rutas del Camino de Santiago, que la recorren en todas las direcciones y discurren por sus nueve provincias. Además del conocido Camino Francés, existen siete caminos denominados "históricos": la Vía de la Plata, el Camino Portugués de la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe-Sanabrés, el Camino Vía de Bayona, el Camino del Besaya, el Camino Vadiniense y el Camino del Salvador.- Hay que añadir también los otros cuatro caminos denominados "tradicionales": el Camino de Madrid, el Camino de Levante y Sureste, el Camino de La Lana y el Camino Real de Invierno.
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El Camino de Santiago Francés es, además de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el Primer Itinerario Cultural Europeo, declarado por el Consejo de Europa desde el año 1987. Esta ruta milenaria atraviesa las provincias de Burgos, Palencia y León y, con sus casi 400 kilómetros, cuenta con más de la mitad de los 750 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela.
CAMINOS HISTÓRICOS:
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La Vía de la Plata es una ruta de época romana, que se utilizó también como camino hacia Santiago de Compostela. Discurre por las provincias de Salamanca, Zamora y León, provincia en la que se une al Camino Francés. En esta ruta se encuentran muchos restos de calzadas y miliarios romanos.
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El Camino Portugués de la Vía de la Plata es una de las variantes de la Vía de la Plata que inicia su camino en Zamora y se adentra en tierras portuguesas para continuar hacia Galicia. Discurre por la zona noroeste de la provincia de Zamora a través de las comarcas de Alba y Aliste.
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El Camino MozárabeSanabrés es otra variante de la Vía de la Plata que discurre también por la provincia de Zamora, en la cara norte de la Sierra de la Culebra, por el Valle del Tera y las comarcas de la Carballeda y Sanabria.
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El Camino Vía de Bayona es un itinerario jacobeo que une la localidad francesa de Bayona con el Camino Francés a través de la provincia de Burgos y que, según diversas fuentes documentales, era un camino muy transitado entre los siglos X y XIII.
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El Camino del Besaya es una ruta que une Cantabria con el Camino Francés a través de la provincia de Palencia, siguiendo el cauce del río Besaya. En su momento suponía un itinerario más cómodo y seguro para los peregrinos cuyos barcos atracaban en la bahía de Santander.
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El Camino Vadiniense es un itinerario jacobeo que discurre por la provincia de León, uniendo Cantabria con el Camino Francés, a través de los Picos de Europa, visitando en su recorrido la Comarca de Liébana y su monasterio.
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El Camino del Salvador une León y Oviedo. En la Edad Media fue muy transitado por los peregrinos para visitar las reliquias de la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador y se acuñó el dicho: ?Quien va a Santiago y no a San Salvador, visita al criado y deja al señor?.
CAMINOS TRADICIONALES:
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El Camino de Madrid conecta la capital de España con Santiago, atravesando las provincias de Segovia y Valladolid, para unirse en la provincia de León al Camino Francés.
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El Camino de Levante y Sureste es una ruta que une el Mediterráneo con Santiago de Compostela a través de las provincias de Ávila y Valladolid, y entra en la provincia de Zamora por dos variantes: la de Levante más al sur, que llega a la capital y la Sureste algo más al norte.
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El Camino de la Lana comienza en la provincia de Cuenca y se une al Camino Francés en la ciudad de Burgos, atravesando las provincias de Soria y Burgos. Era una ruta comercial que, como otras, se transformó en ruta de peregrinos.
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El Camino Real de Invierno es una ruta que recorre la zona de El Bierzo leonés y era utilizado por los peregrinos en la época invernal para evitar la subida al Cebreiro. A través de viejas calzadas romanas, los peregrinos alcanzaban Galicia en un trazado más sencillo.
En definitiva, Castilla y León te invita a peregrinar por estos 12 caminos con un mismo fin: llegar a Santiago de Compostela con la mochila repleta de paisajes, lugares y experiencias. Cada camino es una página en blanco donde escribir, paso a paso y huella a huella, la propia historia de cada peregrino, el auténtico actor principal de cada relato.
Elige el tuyo. Bueno camino
Fuentes y enlaces:
- https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/camino-santiago-frances
- https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/camino-santiago-madrid
- https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/via-plata
- https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/caminos-santiago-castilla-leon