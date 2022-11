Els Camins a Santiago per Castella i Lleó

Castella i Lleó està travessada per 12 rutes del Camí de Santiago, que la recorren en totes les adreces i discorren per les seves nou províncies. A més del conegut Camino Francès, existeixen set camins denominats "històrics": la Via de la Plata, el Camí Portuguès de la Via de la Plata, el Camí Mossàrab-Sanabrés, el Camí Via de Baiona, el Camí del Besaya, el Camí Vadiniense i el Camí del Salvador.- Cal afegir també els altres quatre camins denominats "tradicionals": el Camí de Madrid, el Camí de Llevant i Sud-est, el Camí de la Llana i el Camí ral d'Hivern.

El camí de Sant Jaume Francès és, a més de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, el Primer Itinerari Cultural Europeu, declarat pel Consell d'Europa des de l'any 1987. Aquesta ruta mil·lenària travessa les províncies de Burgos, Palencia i León i, amb les seves gairebé 400 quilòmetres, compta amb més de la meitat dels 750 quilòmetres que separen Roncesvalles de Santiago de Compostel·la.

CAMINS HISTÒRICS:

La Via de la Plata és una ruta d'època romana, que es va utilitzar també com a camí cap a Santiago de Compostel·la. Discorre per les províncies de Salamanca, Zamora i León, província en la qual s'uneix al Camí Francès. En aquesta ruta es troben moltes restes de calçades i miliarios romans.

El Camí Portuguès de la Via de la Plata és una de les variants de la Via de la Plata que inicia el seu camí a Zamora i s'endinsa en terres portugueses per continuar cap a Galícia. Discorre per la zona nord-oest de la província de Zamora a través de les comarques d'Alba i Allisti.

El Camí MozárabeSanabrés és una altra variant de la Via de la Plata que discorre també per la província de Zamora, en la cara nord de la Serra de la Colobra, per la Vall del Tera i les comarques de la Carballeda i Sanabria.

El Camí Via de Baiona és un itinerari jacobeo que uneix la localitat francesa de Baiona amb el Camí Francès a través de la província de Burgos i que, segons diverses fonts documentals, era un camí molt transitat entre els segles X i XIII.

El Camí del Besaya és una ruta que uneix Cantàbria amb el Camí Francès a través de la província de Palència, seguint la llera del riu Besaya. Al seu moment suposava un itinerari més còmode i segur per als pelegrins els vaixells dels quals atracaven en la badia de Santander.

El Camí Vadiniense és un itinerari jacobeo que discorre per la província de León, unint Cantàbria amb el Camí Francès, a través dels Becs d'Europa, visitant en el seu recorregut la Comarca de Liébana i el seu monestir.

El Camí del Salvador uneix León i Oviedo. En l'Edat Mitjana va ser molt transitat pels pelegrins per visitar les relíquies de la Càmera Santa de la Catedral de San Salvador i es va encunyar la dita: ?Qui va a Santiago i no a San Salvador, visita al criat i deixa al senyor?.

CAMINS TRADICIONALS:

El Camí de Madrid connecta la capital d'Espanya amb Santiago, travessant les províncies de Segòvia i Valladolid, per unir-se a la província de León al Camí Francès.

El Camí de Llevant i Sud-est és una ruta que uneix el Mediterrani amb Santiago de Compostel·la a través de les províncies d'Àvila i Valladolid, i entra a la província de Zamora per dues variants: la de Llevant més al sud, que arriba a la capital i la Sud-est una mica més al nord.

El Camí de la Llana comença a la província de Conca i s'uneix al Camí Francès a la ciutat de Burgos, travessant les províncies de Soria i Burgos. Era una ruta comercial que, com unes altres, es va transformar en ruta de pelegrins.

El Camí ral d'Hivern és una ruta que recorre la zona del Bierzo lleonès i era utilitzat pels pelegrins en l'època hivernal per evitar la pujada al Cebreiro. A través de velles calçades romanes, els pelegrins aconseguien Galícia en un traçat més senzill.

En definitiva, Castella i Lleó et convida a peregrinar per aquests 12 camins amb una mateixa fi: arribar a Santiago de Compostel·la amb la motxilla repleta de paisatges, llocs i experiències. Cada camí és una pàgina en blanc on escriure, pas a pas i petjada a petjada, la pròpia història de cada pelegrí, l'autèntic actor principal de cada relat.

Tria el teu. Bé camí

Fuentes i enllaços: