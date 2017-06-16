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Donejakue bidea bideoan: Santo Domingo errepidetik Beladorrera
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/06/16
Donejakue Bidearen ibilbidea Santo Domingo de la Calzada eta Belado artean igarotzen da, Errioxako lurretan barrena, Gaztela eta Leonen aurrera egiteko. Done Jakue Bideko bideo honek tarte horren xarma erakusten du.
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Donejakue Bidea: Santo Domingo de la Calzada izatetik Beladorrera
Etapa honetan Errioxa utzi eta Gaztela eta Leon zeharkatuko ditugu, bi astez inguru ibiliko gara.
Santo Domingo de la Calza-tik irtetean, Baja ibaia zeharkatuko dugu, Santo Domingo berak eraikitako zubi batetik. Errioxako IX. mendeko herri batetik igaroko gara, Errioxako lurretan.
Gaztelako lehen herrian, Reecilla del Camino herrian, sartu ginen, Burgos probintzian. Kaleko Ama Birjinaren elizak XII. mendeko bataiarri erromanikoa gordetzen du barruan.
Castilgado, Viloria eta Villamayor del Río dira, Beladoko etapa amaitu aurretik, herri hauek: eliza azpimarragarriak eta plaza nagusi tolesgarria. Bisita egin dugu Animo pasealekuan, Done Jakue bidea egin zuten izen ospetsuen bidez erromesari egindako omenaldi bat.