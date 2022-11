El camí de Sant Jaume en vídeo: de Santo Domingo de la Calçada a Belorado

El trajecte del Camí de Santiago que transcorre entre Santo Domingo de la Calçada i Belorado discorre pels confinis de les terres de La Rioja per avançar per Castella i Lleó. El següent vídeo del Camí de Santiago descobreix els encants d'aquest tram.

Recorda activar els subtítols en YouTube

Camí de Santiago: de Santo Domingo de la Calçada a Belorado

En aquesta etapa abandonem La Rioja per endinsar-nos en l'extensa Castella i Lleó, una regió que recorrerem durant un parell de setmanes aproximadament.

En sortir de Santo Domingo de la Calçada creuem el riu Oja per un pont construït pel propi sant Domingo. Passem per Grañón, un poble del segle IX i l'últim del nostre camí per terres de La Rioja.

Entrem en la primera localitat castellana, Redecilla del Camí, a la província de Burgos. L'església de la Verge del Carrer guarda en el seu interior una pila bautismal romànica del segle XII.

Castildelgado, Viloria i Villamayor del Riu seran les següents poblacions abans de culminar l'etapa en Belorado, un poble amb diverses esglésies destacables i una plaça Major soportalada. Acabem la visita en el Passeig de l'Ànim, un homenatge al pelegrí a través de noms il·lustres que van realitzar el camí de Sant Jaume.